Entraves à produção na China tiram tapete a Tesla e Apple

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A última semana do ano tem sido madrasta para a Tesla e para a Apple. No centro dos problemas de ambas estão problemas de produção na China. A fabricante de automóveis elétricos afundou 11% na sessão de terça-feira, após ter sido noticiado que a sua fábrica em Xangai – que este ano foi alargada, de modo a acolher um aumento de produção – vai produzir menos dias em janeiro. As razões nã

...