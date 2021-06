Espanhola Ktesios estreia-se na bolsa de Lisboa

SOCIMI espanhola

SIGI (Sociedade de Investimento e Gestão Imobiliária),

Há uma nova cotada na bolsa portuguesa. AKtesios, o equivalente ao regime português dasestreou-se esta terça-feira no mercado Access da Euronext Lisbon e entra a Portugal com o objetivo de chegar a novos investidores e de explorar oportunidades de crescimento no segmento imobiliário residencial nacional.A Ktesios estreou-se no mercado intermédio da bolsa de Lisboa com um preço de cotação inicial de 12 euros por ação e uma capitalização bolsista de 6,36 milhões de euros, sendo que a negociação será feita por chamada, ou seja, duas vezes ao dia.Num anúncio realizado através do Linkedin, a presidente da Euronext Lisbon, Isabel Ucha, deu as boas-vindas à nova SIGI. "Hoje celebramos a admissão da Ktesios SOCIMI no mercado Access da Euronext Lisbon. Dedicada ao investimento imobiliário residencial em cidades mais pequenas em Espanha, a Ktesios tem como objetivo expandir os seus investimentos em Portugal", realçou Ucha, destacando ainda que "sendo uma SOCIMI, esta sociedade investe essencialmente em imobiliário residencial, frequentemente no âmbito da renovação e recuperação, para posterior arrendamento - sendo essas rendas maioritariamente distribuídas pelos seus investidores".A Ktesios vem reforçar o peso do setor imobiliário na bolsa nacional, ao juntar-se à também espanhola Merlin Properties, a primeira Socimi que se estreu no mercado nacional no início do ano passado, e à Ores, a primeira SIGI criada em Portugal, cuja admissão à negociação ocorreu em junho do ano passado.De acordo com o CEO da Ktesios, Henry Gallego, a estreia em Portugal tem como objetivo "dar acesso a novos investidores para ajudar-nos a crescer e a continuar a expandir-nos" em Espanha e, no curto prazo, em Portugal.