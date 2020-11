Euforia com vacina anticovid já não é o que era

No prazo de uma semana, as bolsas em todo o mundo renovaram máximos animadas com os progressos feitos no campo farmacêutico. Mas a euforia foi estagnando, à medida que os bancos centrais alertaram para excessos, numa altura em já se olha para o pós-pandemia.

