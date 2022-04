Europa contagia Lisboa. PSI arranca sessão no vermelho

Leia Também Lisboa fecha com leve subida em dia de recorde da Jerónimo Martins

JB Capital Markets que reduziram a recomendação para as ações da empresa de "comprar" para "manter", com um preço-alvo nos 7,20 euros, o que implica uma perda de 5,1% em relação à cotação da última sessão.





O sentimento negativo que se vive a esta hora nas principais bolsas europeias arrastou-se à bolsa de Lisboa. O PSI arrancou a sessão a desvalorizar 0,43% para 6.085,47 pontos.Os investidores vão estar atentos ao Banco Central Europeu, que deverá sinalizar na quinta-feira se vai ou não aumentar as taxas de juro diretoras, depois de nesta segunda-feira se ter assistido nos mercados globais a um selloff das obrigações, que bateram máximos de 2018. Por outro lado, os avanços da guerra na Ucrânia continuam a dominar as atenções, bem como a inflação, numa altura em que vão ser conhecidos os dados dos Estados Unidos.Por cá, o principal índice português não escapou à tendência de quedas e tinha, nos primeiros minutos da negociação, onze cotadas a vermelho, apenas duas a verde e outras duas inalteradas em relação à cotação da sessão anterior.A Greenvolt liderou as perdas, recuando no arranque 2,77%. A empresa sofreu uma desvalorização pelos analistas daA vermelhos estão também os pesos pesados BCP, a cair 1,29%, EDP, que desliza 0,95%, Jerónimo Martins, a recuar 0,27% e EDP Renováveis, a ceder 0,26%.Galp Energia e Corticeira Amorim são as únicas cotadas positivas a esta hora, a avançar 0,55% e 0,10% respetivamente. A petrolífera nacional tem mostrado um bom desempenho em bolsa mesmo apesar dos recuos do petróleo. Ontem o barril de Brent desceu abaixo da barreira dos 100 dólares, com o crude praticamente a apagar as subidas registadas desde o início da guerra na Ucrânia.REN e Semapa mantiveram-se inalteradas face à cotação de fecho de segunda-feira.Notícia atualizada