Lisboa fecha com leve subida em dia de recorde da Jerónimo Martins

O PSI terminou a sessão inaugural da semana - que terá apenas quatro sessões - a ganhar uns tímidos 0,09%, para os 6.111,74 pontos, num dia em que a generalidade das praças europeias seguem no vermelho, com exceção de Atenas e Paris.Das 15 cotadas do índice nacional, oito encerraram positivas, seis em queda e a Semapa terminou a jornada inalterada, nos 12,5 euros.A Altri liderou as subidas, ao avançar 2,06% para os 6,695 euros, beneficiando ainda do anúncio de dividendos feito na semana passada. Ainda no setor do papel, a Navigator somou 1,01%.Pela positiva destacaram-se ainda a Nos e Sonae, com avanços de 1,2% e 1,16%, respetivamente. Enquanto do lado dos pesos pesados contribuiram para o fecho positivo a EDP (+0,48%), Jerónimo Martins (+0,37%) e Galp (+0,34%).A dona do Pingo Doce tocou mesmo um máximo histórico nos 22,20 euros antes de aliviar para fechar nos 21,90 euros. Já a Galp atingiu o valor mais elevado em 22 meses e terminou o dia a cotar nos 11,82 euros.As cotadas mais castigadas foram as das energias verdes, com a Greenvolt a cair 2,69%, para 7,59 euros, num movimento que poderá ser de correção após o máximo histórico recente. A EDPR, que anunciou um PPA nos Estados Unidos, cedeu 2,37%, para os 23,05 euros.Nota ainda para o BCP, que deslizou 0,06%.