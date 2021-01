Exército do Reddit e vacinas menos eficazes levam Wall Street ao vermelho

A saga do embate entre o "exército" de investidores amadores que se coordenam através do Reddit e os hedge funds continuou esta sexta-feira e o resultado foi mais um dia de perdas para os principais índices de Wall Street, que também foram pressionados pelos resultados dos testes da vacina contra a covid-19 da Johnson & Johnson, cuja eficácia de 66% desiludiu o mercado.Com os investidores a fazerem subir a cotação de empresas onde os fundos têm maiores posições curtas - hoje a GameStop valorizou mais 68% e a AMC cerca de 54% - e os hedge funds a verem-se obrigados a desfazer-se de parte da sua carteira para obterem a liquidez necessária não só para fechar as posições curtas, limitando as perdas, como para fazer face à saída de vários clientes assustados com a desvalorização dos portefólios.O Dow Jones recuou 2,03% e fechou abaixo da fasquia dos 30 mil pontos nos 29.982,62 pontos, mínimo desde 14 de dezembro.O S&P 500 caiu 1,93%, para os 3.714,24 pontos, o valor mais baixo desde 4 de janeiro. Já o Nasdaq Composite perdeu 2,00%, terminando o dia nos 13.070,70 pontos.Entre as cotadas que foram castigadas pela volatilidade contam-se a Apple (-3,56%), Facebook (-2,52%), Amazon (-0,97%), Microsoft (-2,92%), Alphabet (-1,39%) e Tesla (-5,02%).A Johnson & Johnson fechou com uma queda de 3,56%.