Família EDP pressiona bolsa de Lisboa no vermelho

A bolsa de Lisboa abriu no vermelho, embora com perdas ligeiras, depois de esta quarta-feira ter registado o pior dia desde o início de agosto. O PSI perde recua 0,07% para 6.077,81 pontos.Das 16 cotadas que compõem o índice de referência nacional, oito negoceiam no vermelho, seis no verde e duas estão inalteradas, a Ibersol e a Sonae.A registar as maiores quedas estão os CTT que perdem 0,6%, seguidos pela família EDP. A casa-mãe recua 0,53%, ao passo que a Renováveis cai 0,51%.(Notícia em atualização)