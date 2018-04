Os mercados em números

PSI-20 desceu 0,41% para 5.383,58 pontos

Stoxx 600 cedeu 0,27% para 369,87 pontos

S&P 500 avança 0,70% para 2.599,97 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal subiu 2 pontos base para 1,629%

Euro desce 0,25% para 1,2272 dólares

Petróleo soma 0,72% para 68,13 dólares por barril em Londres

Bolsas europeias generalizadamente em queda

As bolsas do Velho Continente encerraram a ceder terreno, com excepção de uma subida marginal de 0,19% da praça de Atenas. Os sectores que mais pressionaram foram o tecnológico, das telecomunicações e alimentar. As tecnologias, à semelhança do que sucedeu ontem nos EUA, estiveram então a pesar na tendência das bolsas europeias no regresso à negociação após quatro dias de pausa pascal – que registaram a primeira queda em quatro sessões. O Stoxx 600 recuou 0,27% para 369,87 pontos.





Por cá, o PSI-20 acompanhou a tendência dos principais congéneres europeus e fechou a perder 0,41% para 5.383,58 pontos, penalizada sobretudo pelos CTT. Isto no dia em que o banco britânico Barclays cortou o preço-alvo da empresa liderada por Francisco Lacerda, de 3,80 para 3,00 euros, o que traduz um potencial de queda de 1,7% para os títulos da cotada dos correios. Os CTT encerraram com uma desvalorização de 2,37% para 3,054 euros, depois de terem chegado a negociar nos 3,052 euros – o valor mais baixo desde 29 de Novembro do ano passado.

Juros sobem na Europa

As taxas de juro subiram na generalidade dos países europeus, numa altura em que as atenções continuam centradas na situação política em Itália e em Espanha. Por cá, as "yields" das obrigações 10 anos [que é o vencimento de referência] somaram 2 pontos base para 1,629%.





Já a taxa de juro implícita na dívida a 10 anos de Espanha avançou 1,5 pontos base para 1,179%, ao passo que a taxa das bunds alemãs a 10 anos subiu 0,5 pontos base para 0,502%. A excepção vai para Itália, onde os juros de referência cederam 0,02 pontos base para 1,784%.

Dólar ganha terreno

A nota verde está a valorizar face a um cabaz de moedas de referência, onde se inclui o euro – que cede 0,25% para 1,2272 dólares.