Fundador de banco de investimento chinês incontactável. Ações chegaram a cair 50%

As ações do banco de investimento China Renaissance chegaram a afundar 50% durante a negociação desta sexta-feira, após as notícias de que o seu CEO e fundador, Bao Fan, está incontactável há vários dias. É mais um nome a juntar-se à lista de desaparecimentos mistério no país asiático.Os títulos da empresa, cotada na bolsa de Hong Kong, chegaram a cair 50% para os cincoApós divulgar que o fundador e CEO está incontactável, a empresa referiu, num comunicado citado pela Reuters, que "a administração não tem informação que indique que a indisponibilidade de Bao está ou poderá estar relacionado com o negócio ou a operação do grupo"."Parece que ninguém tem pistas. É muito difícil perceber a história que está por detrás [do desaparecimento]. Penso que pode ser um peso sobre as ações a longo-prazo, uma vez que Bao é o homem chave da empresa", afirmou Willer Chen, analista sénior na Forsyth Barr Asia.O desaparecimento de altos executivos financeiros na segundo maior economia mundial não é inédito, sendo que um dos casos mais sonantes foi o do magnata Xiao Jianhua, um dos homens mais ricos da China, que desapareceu de um quarto de hotel em Hong Kong em 2017. A imprensa aponta que este terá sido sequestrado por agentes de Pequim, tendo no ano ano passado sido condenado a 13 anos de prisão.Também Jack Ma, fundador do Alibaba -esteve em paradeiro desconhecido durante três meses no final de 2020, após tecer críticas ao sistema regulatório chinês.