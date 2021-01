Jack Ma "desaparecido" desde que criticou o sistema regulatório chinês em outubro

O fundador da Alibaba, Jack Ma, não tem aparições públicas desde outubro. A última ocasião em que marcou presença foi num fórum em Xangai onde aproveitou para criticar o sistema regulatório chinês. Os "alarmes" soaram quando, em novembro, não compareceu no episódio final de um programa televisivo no qual era juiz e agora levantam-se questões sobre os motivos da ausência que se prolonga.





O Financial Times noticiou na última sexta-feira que Ma havia sido substituído no programa onde devia ter assumido o papel de juiz, o Africa's Business Heroes. À Reuters, fonte oficial da Alibaba afirmou que a ausência se deveu a conflitos de agenda e recusou-se a elaborar. Já a CNBC avança que o bilionário não está desaparecido, apenas resguardado.





No final de outubro, Jack Ma apontou o dedo ao sistema regulatório chinês e, o cerco às suas empresas – a Alibaba e também a Ant Group – aumentou. Pouco depois deste discurso, a oferta pública inicial do Ant Group foi suspensa pelas bolsas de Xangai e Hong Kong, depois de os responsáveis pela empresa terem sido entrevistados por reguladores. Em dezembro, os reguladores abriram uma investigação antimonopólio em relação à Alibaba para dias depois advertirem a Ant sob as mesmas acusações.





"Penso que lhe disseram para se manter discreto", afirma o presidente da consultora tecnológica BDA China, Duncan Clark, em declarações à Reuters. É uma situação muito única, mais ligada à enorme escala da Ant e às sensibilidades acerca de regulação financeira.