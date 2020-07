Leia Também Galp não paga dividendo interino e investe mais 300 milhões no solar em Espanha





Este ano, a registou um prejuízo de 52 milhões de euros no segundo trimestre do ano, um valor que compara com lucros de 199 milhões de euros no mesmo período do ano passado e um prejuízo de 59 milhões de euros estimado pelos analistas.Este ano, a

é das poucas cotadas portuguesas que paga dividendos interinos (durante o terceiro trimestre), que depois completa com o dividendo complementar no ano seguinte.

As ações da petrolífera Galp Energia estão a desvalorizar 4,12% para os 9,708 euros por ação, o que representa um mínimo desde o dia 15 de maio, um dia depois de a empresa ter divulgado os resultados relativos ao segundo trimestre deste ano e o consequente cancelamento do dividendo interino."A decisão de cancelar o dividendo reflete o atual ambiente díficil e pretende preservar o balanço da empresa. Uma decisão final vai depender da geração de 'free cash flow' durante 2020", pode ler-se na nota de análise de hoje do CaixaBank/BPI, cujos analistas acrescentam: "o contexto de refinação continua díficil enquanto no segmento comercial, a Galp está já a dar sinais de retoma e espera recuperar durante o verão".Até ao momento foram negociadas 895 mil ações, que compara com a liquidez diária média dos últimos seis meses de cerca de 2,5 milhões de ações.Ontem, a empresa liderada por Carlos Gomes da SilvaGalp decidiu que este não vai pagar o habitual dividendo interino , sendo que a remuneração aos acionistas no que diz respeito ao exercício deste ano vai ter em conta os resultados e só será conhecida em 2021. A empresaDurante a manhã de hoje, cinco casas de investimento pronunciaram-se sobre a sua cobertura da Galp, mas apenas o Credit Suisse cortou o preço-alvo de 15 euros para 14,30 euros por ação. Atualmente existem 15 casas a recomendar "comprar" ações da empresa portuguesa, nove a aconelhar "manter" e duas a dizerem que "vender" é a melhor opção.O preço-alvo médio de todas as coberturas está fixado nos 13,12 euros por ação, o que confere à Galp um retorno potencial de 34,3% face ao valor de fecho da sessão anterior, de acorco com a Bloomberg.