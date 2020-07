Galp não paga dividendo interino e investe mais 300 milhões no solar em Espanha

A Galp Energia decidiu que este ano não vai pagar o habitual dividendo interino, sendo que a remuneração aos acionistas no que diz respeito ao exercício deste ano vai ter em conta os resultados e só será conhecida em 2021.



"A proposta do dividendo integral relativo a 2020 será anunciada tendo em consideração os resultados anuais, cuja divulgação é esperada no primeiro trimestre de 2021", refere a empresa em comunicado, acrescentando que "não será efetuada qualquer distribuição interina no segundo semestre".





A Galp Energia é das poucas cotadas portuguesas que paga dividendos interinos (durante o terceiro trimestre), que depois completa com o dividendo complementar no ano seguinte.Este ano a petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva pagou um dividendo complementar de 0,38375 euros e um dividendo de 0,31625 euros.Quanto reiterou que iria remunerar os acionistas com um dividendo de 70 cêntimos relativo ao exercício do ano passado, a Galp Energia já tinha avisado que iria enquadrar a política de distribuição de dividendos "à nova realidade".Antes da pandemia a petrolífera tinha como meta aumentar o dividendo em 10% ao ano até 2021.O anúncio de que não vai pagar dividendo intercalar surge no mesmo dia em que a companhia anunciou que registou um resultado líquido ajustado (RCA) negativo de 52 milhões de euros no segundo trimestre do ano , um valor que compara com lucros de 199 milhões de euros no mesmo período do ano passado e um prejuízo de 59 milhões de euros estimado pelos analistas. No conjunto do semestre o resultado líquido também foi negativo em 22 milhões de euros.A Galp Energia aproveitou ainda para atualizar a informação sobre o negócio anunciado ao mercado no início do ano, sobre a aquisição de projetos de produção de energia fotovoltaica em Espanha ao grupo ACS Em comunicado, a empresa portuguesa refere que o acordo "recentemente assinado entre a Galp e a ACS Group foi alterado de maneira a estabelecer novos termos e condições para a transação, incluindo a criação de uma joint venture sob a qual a Galp adquire 75,01% e a ACS Group mantém uma participação de 24,99%, com uma estrutura governativa de controle conjunto".No âmbito desta alteração, a Galp Energia refere que deverá pagar um valor entre 300 e 350 milhões de euros "na conclusão da transação pela aquisição da participação e custos de desenvolvimento passados".A Galp Energia anunciou em janeiro que tinha chegado a acordo com o grupo ACS para a aquisição de projetos de produção de energia fotovoltaica em Espanha no valor de 450 milhões de euros. O acordo com a empresa espanhola incluia a aquisição, desenvolvimento e construção de projetos até um valor total estimado de 2,2 mil milhões até 2023.A petrolífera portuguesa acrescenta que "todos os custos adicionais de desenvolvimento e construção relacionados com o portefólio serão assumidos pela joint venture devendo ser project financed" e que "o contrato mantém o desenvolvimento e a construção do portfólio a ser feito pela Cobra, afiliada da ACS".