PSI-20 incapaz de acompanhar ganhos da Europa. Galp Energia afunda 5%

o que representa um mínimo desde o dia 15 de maio , um dia depois de a empresa ter divulgado os resultados relativos ao segundo trimestre deste ano e o consequente cancelamento do dividendo interino.

"A decisão de cancelar o dividendo reflete o atual ambiente díficil e pretende preservar o balanço da empresa. Uma decisão final vai depender da geração de 'free cash flow' durante 2020", pode ler-se na nota de análise de hoje do CaixaBank/BPI, cujos analistas acrescentam: "o contexto de refinação continua díficil enquanto no segmento comercial, a Galp está já a dar sinais de retoma e espera recuperar durante o verão".



A cair esteve também a Nos. A empresa de telecomunicações perdeu 3,71% para os 3,840 euros por ação, corrigindo assim do disparo dado no final da semana passada, após os resultados acima do esperado.





A EDP derrapa 0,32% para os 4,405 euros por ação e a EDP Renováveis perde 0,29% para os 13,98 euros. Os direitos de subsrição do aumento de capital da elétrica portuguesa desvalorizaram 2,06% para os 9,50 cêntimos cada.



Fora do PSI-20, a Martifer ganhou 6,16% para os 0,465 euros por ação, tendo mesmo chegado a subir 12% na sessão de hoje . Isro depois de ter sido incluída no consórcio da Galp, EDP, REN e Vestas para explorar um projeto de hidrogénio em Sines.

O índice PSI-20 terminou a sessão desta terça-feira com uma queda de 1,01% para os 4.407,40 pontos, pressionada principalmente pela petrolífera Galp Energia e pela empresa de telecomunicações Nos, num dia que fechou com dez cotadas portuguesas a negociarem em queda, sete em alta e uma de forma estável.Lá fora, o sentimento é idêntico, mas o índice de referência europeu acumula uma queda menor do que a praça portuguesa. Os investidores continuam a acumular os resultados empresariais, assim como o número crescente de mortes com covid-19 e a reunião de política monetária da Reserva Federal dos Estados Unidos, que termina amanhã.Por cá, o destaque vai para a Galp, que desvalorizou 5,30% para os 9,588 euros por ação,