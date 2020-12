Galp e BCP impulsionam PSI-20

Leia Também Bolsas sobem à espera de anúncio de acordo no Brexit antes do Natal

A bolsa portuguesa voltou a abrir em alta, acumulando a terceira sessão consecutiva no verde. O PSI-20 arrancou a sessão desta quinta-feira, 24 de dezembro, que será mais curta do que habitualmente devido ao Natal, a valorizar 0,14% para os 4.832,08 pontos.A puxar pelos ganhos do PSI-20 continua a estar o setor energético, que prolonga as subidas já registadas nos últimos dias. A Galp destaca-se, ao subir 1,13% para os 8,75 euros por ação, a acompanhar a valorização dos preços do petróleo nos mercados internacionais.Por esta altura, o barril de Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, está a ganhar perto de 0,3% e negoceia nos 51,34 dólares.Ainda no setor energético, a EDP está a avançar 0,23% para os 5,12 euros por ação, enquanto a REN segue a negociar inalterada e a EDP Renováveis corrige dos fortes ganhos registados na última sessão, ao perder 0,68% para os 22 euros por ação.A contribuir para o desempenho positivo da bolsa nacional está ainda o BCP, que avança 0,9% para os 12 cêntimos por ação, e também a Nos, que soma mais de 1% para os 2,88 euros por ação. Destaque ainda para o setor papeleiro, com a Semapa e a Altri a negociarem ambas em alta.A impedir ganhos mais acentuados está o setor do retalho, com a Jerónimo Martins e a Sonae a registarem quedas, ainda que ligeiras, e também a Mota-Engil, que segue a perder mais de 1% para 1,35 euros por ação.No resto da Europa, a tendência também é positiva, numa altura em que os mercados vão sendo animados pelas expectativas de que o acordo comercial e político entre a União Europeia e o Reino Unido, a vigorar após o Brexit, seja anunciado ainda esta quinta-feira, antes da pausa para o Natal. A Bloomberg indica que os negociadores de ambos os lados estão a afinar os últimos detalhes e que o acordo que regulará o pós-Brexit poderá ser anunciado ainda esta manhã.Notícia atualizada pela última vez às 08h19 com mais informação.