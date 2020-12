Bolsas sobem à espera de anúncio de acordo no Brexit antes do Natal

há 17 min. 08h26

Libra ganha com esperança em acordo

A moeda britânica também está a tirar partido do otimismo com um acordo para o pós-Brexit. Os responsáveis da União Europeia disseram que o Reino Unido e o bloco estão perto de chegar a um acordo comercial pós-Brexit, com um dos responsáveis a dizer mesmo que as conversações entraram agora na "fase final".



A libra está em alta pelo segundo dia, com uma valorização de 0,66% para 1,3582 dólares e um ganho de 0,49% para 1,1126 euros.



A moeda britânica pode subir se for alcançado um acordo antes do fim do período de transição a 31 de dezembro, mas os ganhos "não devem ser muito elevados ou sustentados", diz Jane Foley, estratega de câmbio sénior do Rabobank.



No par cambial mais negociado, o euro ganha vantagem com uma subida de 0,18% para 1,2209 dólares.