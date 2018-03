Galp e EDP Renováveis dão gás ao PSI-20

A bolsa nacional fechou a sessão desta terça-feira no verde, com o índice PSI-20 a somar 0,46%, para 5.421,36 pontos, com 11 cotadas em alta, cinco em baixa e duas inalteradas.

No resto da Europa, a tendência foi igualmente de subida, num dia em que o destaque pela positiva foi para as matérias-primas, serviços financeiros e seguros.

Os ganhos no Velho Continente foram, contudo, pouco expressivos, numa altura em que os investidores estão focados na política monetária de ambos os lados do Atlântico.

Amanhã será divulgada a decisão da Reserva Federal norte-americana, que deverá subir os juros pela primeira vez este ano, e no dia seguinte será a vez de o Banco de Inglaterra (BoE) se pronunciar – espera-se que os juros sejam mantidos no Reino Unido mas os investidores estarão atentos ao que vai ser dito para terem pistas sobre o rumo da política monetária do BoE.

Por cá, a sustentar o índice de referência nacional esteve essencialmente a Galp Energia, que inverteu das quedas de ontem, num dia em que os preços do petróleo estiveram também a recuperar e seguem a ganhar mais de 2% em Londres e Nova Iorque animados pela recomendação, por parte do Barclays, de investimento neste sector. A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva terminou a subir 1,08% para 15,465 euros.

Também a EDP Renováveis impulsionou a praça lisboeta, a valorizar 2,48% para se estabelecer nos 7,655 euros.

No restante sector energético, o movimento foi negativo, com a EDP a ceder 0,47% para 2,993 euros e a REN a recuar 0,16% para 2,48 euros.

Pela positiva, destaque também para os CTT. A cotada liderada por Francisco Lacerda encerrou a somar 1,78% para 3,20 euros, depois de ontem ter estado a pressionar a bolsa nacional.

Nota ainda para um máximo histórico atingido hoje, pela mão da Navigator. A cotada fechou a valorizar 0,72% para 4,768 euros, depois de ter chegado a um recorde de 4,768 euros durante a negociação.

O BCP esteve igualmente em alta, fechando a avançar 0,25% para 0,2807 euros.

A F. Ramada, no seu segundo dia de negociação no PSI-20, encerrou em terreno positivo, a subir 0,76% para 13,20 euros, depois de na estreia ter terminado inalterada. No mesmo sector, a Altri somou 0,39% para 5,10 euros, ao passo que a Semapa deslizou 0,31% para 19,26 euros.

Do lado contrário, destaque para as perdas da Nos, que travaram os ganhos do PSI-20. A operadora liderada por Miguel Almeida fechou a cair 1,13% para 4,706 euros, depois de ter chegado a marcar mínimos de Novembro de 2014 nos 4,728 euros.



Os dois títulos que ficaram inalterados face à sessão de segunda-feira foram a Pharol e a Ibersol.