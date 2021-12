Galp Energia dá gás à bolsa nacional. PSI-20 avança 0,71%

A bolsa portuguesa abriu esta sexta-feira no "verde", em linha com as principais praças europeias que dão sinais de uma ligeira recuperação após as perdas provocadas pelos receios da ómicron. O principal índice português, o PSI-20, soma 0,71% para 5.462,46 pontos, impulsionado sobretudo pela Galp e pelo setor do retalho.Das 19 cotadas do PSI-20, 14 estão em alta e três estão a registar perdas. A Semapa é a cotada que mais sobe, com uma valorização de 1,72%, para 11,86 euros.

A seguir de perto os ganhos da Semapa está a Galp Energia, que soma 1,68%, para 8,60 euros. A subida da energética liderada por Andy Brown acontece numa altura em que o petróleo está também em alta, animado pela decisão da OPEP+ de continuar a aumentar a produção do chamado 'ouro negro', apesar dos receios sobre a procura causados pela ómicron.No setor da energia, também a EDP soma 0,29% e a EDP Renováveis avança 0,83%. Em alta está também o setor do retalho, a Jerónimo Martins sobe 1,19% e a Sonae ganha 0,53%.