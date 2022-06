Galp lidera ganhos em Lisboa. PSI em contraciclo com Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa de Lisboa abriu em alta, em contraciclo com a Europa. O PSI ganha 0,25% para 6.289,16 pontos. Das 15 cotadas no principal índice nacional, apenas quatro estão no vermelho, oito avançam e três estão inalteradas em relação à cotação de fecho da sessão anterior.





A bolsa portuguesa está a ser sustentada pelos avanços da Galp Energia e do BCP. A petrolífera lidera os ganhos e vai somando 1,68%. Já o BCP soma 0,26%. A Mota-Engil também regista um bom desempenho e cresce 0,60%.



A Semapa é a empresa que mais perde com 2,52%, no dia que entra em ex-dividendo e vai pagar um valor bruto de 51,2 cêntimos por ação a partir de 9 de junho.





Ainda em queda está a maior cotada do principal índice nacional, a Jerónimo Martins que perde 0,26%.