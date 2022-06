Lisboa acompanha fecho positivo na Europa. BCP avança mais de 2,5%

O PSI fechou a sessão inaugural da semana a subir 0,82%, para os 6.273,37 pontos, acompanhando a tendência positiva vivida nas principais praças da Europa ocidental. Das 15 cotadas do índice, 10 fecharam no verde, quatro em queda e a Corticeira Amorim terminou o dia inalterada.A Greenvolt liderou as subidas, ao avançar 3,88%, no dia em que anunciou que a sua filial Energia Unida celebrou um acordo com o Grupo Casais para a instalação de painéis solares.O maior contributo para os ganhos do índice, contudo, veio do peso pesado BCP. O banco liderado por Miguel Maya ganhou 2,57%, para os 0,1953 euros, acompanhando a subida do setor na Europa.A Mota-Engil foi a outra cotada a fechar com uma valorização superior a 2%, ao ganhar 2,3%.No setor energético, igualmente com um dia positivo na Europa, a EDPR e a EDP somaram 1,36% e 1,29%, respetivamente, enquanto a REN subiu 0,87%. Já a Galp valorizou 0,54%, num dia em que o CaixaBank elevou o preço alvo da petrolífera liderada por Andy Brown.Do lado das quedas, as retalhistas Sonae e Jerónimo Martins cederam 0,63% e 0,11%, respetivamente, contrariando um dia de ganhos ao nível europeu. No vermelho fecharam ainda a Navigator, com um recuo de 0,35%, e a Nos, que deslizou 0,05%.