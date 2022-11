Goldman ainda não vê fim do “bear market”

O “bear market” nos mercados acionistas mundiais ainda não acabou. Falta assistir por completo a uma “deterioração do crescimento global, ao pico na subida das taxas de juro diretoras” e à total incorporação do risco de recessão no valor das ações para que seja alcançado um momento de viragem, segundo apontam os analistas do Goldman Sachs no “outlook” para o próximo ano, a que o Negó

...