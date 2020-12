Grupo EDP e Jerónimo Martins "tramam" PSI-20

A bolsa nacional fechou em queda no primeiro dia de dezembro. O PSI-20 desceu 0,37% para os 4.587,61 pontos, com o abanão de sete cotadas no vermelho, deixando nove no verde e uma inalterada.

A bolsa portuguesa terminou desta forma em contramão com as restantes praças europeias, que seguem animadas pelas perspetivas de que as vacinas ajudem em breve à recuperação económica. Isto depois de a Pfizer ter anunciado que já pediu aprovação também às autoridades europeias, depois de o ter feito junto das norte-americanas.

Em Lisboa, a mancha vermelha teve fortes contribuições das cotadas do grupo EDP e da Jerónimo Martins, que possuem grande peso no índice.

A elétrica liderada por Miguel Stilwell d’Andrade desceu 1,25% para os 4,41 euros, de mãos dadas com a subsidiária de energias limpas, que perdeu 2,14% para os 17,38 euros. A EDP anunciou ontem que vai marcar uma assembleia geral extraordinária em janeiro para eleger os novos membros do conselho de administração. António Mexia e Manso Neto, suspensos de funções por ordem judicial desde julho, comunicaram à EDP que não estão disponíveis para integrar um novo conselho de administração da empresa.

Ainda em destaque no vermelho ficou a Mota-Engil, que cedeu 3,98% para 1,40 euros. A construtora mantém a tendência de alívio há duas sessões, depois de na semana anterior ter registado ganhos agregados de 26%. A construtora anunciou ontem que a sua participada Mota-Engil Central Europe (MECE) celebrou um novo contrato na Polónia, no valor de 72 milhões de euros, depois de, na semana passada, ter confirmado que a China Communications Construction Company (CCCC), a quarta maior construtora do mundo, comprou 23% do capital da empresa portuguesa por 169,4 milhões de euros.



Em forte alta no verde sobressaiu a Altri, que somou 4,04% para os 4,69 euros, liderando os ganhos logo à frente dos CTT, que também avançaram com pujança: 3,28% para os 2,52 euros.

(Notícia atualizada às 16:50)