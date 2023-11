Há cada vez mais dados ESG da bolsa (e agora estão disponíveis)

Os emitentes estão a aumentar as divulgações de ESG, com 27% mais dados em 2022 do que em 2020, avança a Euronext, que acaba de lançar a nova ferramenta ESG Profile.



Vítor Mota Leonor Mateus Ferreira leonorferreira@negocios.pt 08:00







Cerca de 1.900 perfis de critérios ambientais, sociais e de governo societário (ESG) de cotadas do grupo Euronext ficaram disponíveis aos investidores. A dona da bolsa de Lisboa já tinha avançado que pretendia avançar com esta nova funcionalidade que fica agora possível, através de um sistema automático.



