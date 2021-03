Impresa dispara 12% com subida dos lucros

A Impresa está a registar uma forte subida em bolsa esta sexta-feira, 19 de março, depois de ter anunciado ontem um aumento de 43% dos lucros no ano passado.





Os títulos da empresa liderada por Francisco Pedro Balsemão estão a subir 11,83% para 15,6 cêntimos, depois de terem chegado a disparar um máximo 12,19% para 15,65 cêntimos, o valor mais alto desde 17 de dezembro.





O volume de ações negociadas também excede largamente a média dos últimos seis meses. Em menos de duas horas de negociação, já trocaram de mãos quase 1,5 milhões de ações, quando a média não vai além de 228 mil.





Esta evolução acontece depois de a Impresa ter revelado ontem, após o fecho do mercado, que fechou o ano passado com lucros de 11,22 milhões de euros, mais 43,2% do que no ano anterior.





A subida nos resultados líquidos foi alcançada por via da redução dos custos, que mais do que compensou a quebra nas receitas.





Os custos operacionais, excluindo amortizações, depreciações, provisões e imparidades, recuaram 6,2%, para 146,98 milhões de euros. Este valor traduz uma redução de cerca de 9,8 milhões de euros.Já as receitas totais caíram 2,1%, ou 3,8 milhões de euros, para 178,09 milhões de euros.O EBITDA ajustado dos custos de reestruturação cresceu 13,2%, para 31,4 milhões de euros e a margem EBITDA subiu de 15,2% para 17,6%.Ao nível das receitas, os proveitos publicitários caíram 6,1%, para 111,3 milhões de euros, enquanto as receitas de subscrição de canais recuaram 4%, para 32,9 milhões. Já as receitas com as chamadas telefónicas e mensagens de valor acrescentado (IVR) subiram 43,7%, para 16,2 milhões de euros. Também as receitas de circulação cresceram 9,5%, para 10,6 milhões.