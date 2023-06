Incerteza económica trava interesse global em entrar em bolsa

Com as taxas de juro mais elevadas, é mais caro para as empresas pedirem financiamento aos investidores, enquanto o risco também é percecionado como mais elevado. O mercado torna-se assim mais criterioso, ficando o capital reservado às operações mais interessantes.

Incerteza económica trava interesse global em entrar em bolsa









