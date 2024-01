Índia supera Hong Kong e torna-se o quarto maior mercado acionista no mundo

Leia Também Índia e Japão são as joias dos mercados asiáticos para 2024

A Índia ultrapassou Hong Kong em termos de valor de mercado acionista e é hoje oO valor agregado das cotadas na Índia atingiram no fecho de segunda-feira os 4,33 biliões de dólares, acima dos 4,29 biliões em Hong Kong, de acordo com os dados compilados pela Bloomberg.A dar força ao mercado indiano estão as, numa altura em que o declínio económico na China está a levar à fuga de capital.A Índia superou pela primeira vez a fasquia dos 4 biliões no início de dezembro, sendo que metade desse valor foi conseguido nos últimos quatro anos. Tal como noticiou o Negócios em meados deste mês, o país, a par do Japão, é apontado pelos analistas como uma das joias dos mercados asiáticos para este ano.Com o número de investidores de retalho a aumentar e as empresas indianas a apresentarem resultados robustos, as ações no país têm prosperado, com"Vemos a Índia como o melhor caso de crescimento estrutural não só nos mercados emergentes, como a nível mundial. Enquanto o crescimento na China estangou e está envolto em incerteza, a Índia tem uma oportunidade geracional de emergir como o motor de crescimento dos mercados emergentes", defendeu Evan Metcalf, CEO da Global X ETF, em declarações à Bloomberg.