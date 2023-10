Inflação nos EUA gera receios de novo aperto da Fed. Wall Street pinta-se de vermelho

33.631,14

Os principais índices do lado de lá do Atlântico encerraram a sessão desta quinta-feira no vermelho, num dia em que os investidores estiveram a avaliar uma leitura da inflação de setembro nos Estados Unidos.O S&P 500, referência para a região, subiu 0,62% para 4.349,61 pontos, o industrial Dow Jones avançou 0,51% parapontos e o tecnológico Nasdaq Composite somou 0,63%, para 13.574,22 pontos.A taxa de inflação nos EUA manteve-se inalterada em termos homólogos, nos 3,7%, o mesmo valor que em agosto. O mercado esperava uma descida para 3,6%.Estes números estão a gerar especulação por parte dos investidores de que a Reserva Federal poderá voltar a subir as taxas de juro de referência na próxima reunião de política monetária.Os contratos de "swaps" de taxas de juro - um instrumento financeiro que protege determinado financiamento da variação das taxas de juro - apontam agora para uma possibilidade de 50% de a Fed subir os juros no início de novembro."Sobre como estes dados [da inflação] vão impactar as taxas de juro, neste momento a narrativa de 'juros mais elevados durante mais tempo' é mais importante do que 'quão elevados' vão ficar", disse à Bloomberg o analista Richard Flynn da Charles Schwab."Quer a Fed opte, ou não, por um novo aumento dos juros diretores, é muito pouco provável que vejamos as taxas de juro descerem do atual patamar enquanto o dragão da inflação se mostre difícil de domar", completou.As tensões no Médio Oriente continuaram a gerar cautela no mercado.