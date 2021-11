Inflação volta a assustar Wall Street

O índice industrial Dow Jones terminou a ceder 0,58%, para 35.931,05 pontos. No passado dia 8 tocou nos 36.565,73 pontos pela primeira vez na sua história.

Já o Standard & Poor’s 500 encerrou a recuar 0,26% para 4.688,67 pontos. Durante a sessão de ontem, estabeleceu o valor mais alto de sempre, nos 4.714,95 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,33% para se fixar nos 15.921,57 pontos. Na negociação intradiária de sexta-feira passada atingiu um máximo histórico, nos 16.053,39 pontos.

Os investidores receiam que a ameaça da subida da inflação possa colocar em risco a retoma económica global, levando a que os bancos centrais aumentem os juros diretores mais cedo do que o esperado. E esse sentimento acabou, hoje, por influir negativamente na negociação bolsista.

Os intervenientes de mercado decidiram retirar algum risco de cima da mesa, num dia em que foi divulgado que a construção de novas casas nos EUA desacelerou – sugerindo que as construtoras estão com dificuldades em avançar com projetos, num contexto de aumento do custo dos materiais e de escassez de mão de obra.

A Target afundou depois de advertir para o facto de as pressões sobre os custos estarem a aumentar, intensificando os receios de que a inflação penalize os lucros das retalhistas.