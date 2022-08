Jerónimo Martins lidera onda de otimismo no PSI

Quase todas as cotadas do PSI foram alvo de revisões em alta do preço-alvo no rescaldo das apresentações de contas trimestrais. A Jerónimo Martins lidera a tabela com nove subidas do “target”. Já a Navigator é a campeã do desempenho em bolsa desde início da época.

