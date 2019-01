Jerónimo Martins sobe mais de 4% com recomendação do Deutsche Bank e anima PSI-20

A bolsa nacional está a negociar em alta esta segunda-feira, 21 de janeiro, pela terceira sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 0,52% para 5.094,47 pontos, o valor mais alto desde 10 de outubro. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 10 estão em alta, seis em queda e duas inalteradas.

Lisboa contraria, desta forma, a tendência negativa das principais praças europeias, que estão a ser penalizadas neste arranque de semana pelos receios em torno da desaceleração do crescimento global.

Isto depois de ter sido revelado que o crescimento da China, a segunda maior economia do mundo, desacelerou de 6,5% no terceiro trimestre, para 6,4% nos últimos três meses do ano –o pior ritmo desde a crise financeira de 2009 - levando o crescimento do conjunto de 2018 a fixar-se em 6,6%, a pior marca desde 1990.

Por cá, a Jerónimo Martins é a cotada que mais contribui para a subida do PSI-20. A retalhista sobe 2,69% para 12,425 euros, depois de já ter estado a valorizar 4,38% para 12,63 euros – a cotação mais elevada desde 1 de outubro – a beneficiar de uma nota do Deutsche Bank, que melhorou a recomendação para as ações para "comprar".

A contribuir para os ganhos estão ainda a Sonae, os CTT e a Altri. A Sonae valoriza 1,29% para 90,2 cêntimos, a empresa de correios soma 1,24% para 3,102 euros e a Altri ganha 1,01% para 7,00 euros.

No mesmo sentido, os títulos da Galp Energia avançam 0,56% para 14,44 euros, acompanhando a subida do petróleo nos mercados internacionais.

Ainda na energia, a EDP desce 0,33% para 3,065 euros e a EDP Renováveis negoceia inalterada em 7,95 euros.