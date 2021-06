JP Morgan inicia cobertura da Nos com potencial de 36%. Mercado "sobrestima risco" com a MásMovil

No dia 23 de junho, as propostas dos operadores somaram 325,1 milhões de euros, neste que foi o 112.º dia de licitação principal do leilão 5G, de acordo com informação da Anacom, que justifica a existência de litigância no processo e a sua duração, com o facto de este vir "trazer mais concorrência ao país". Hoje, as ações da empresa portuguesa estão a subir 1,63% para os 2,986 euros por ação, com uma liquidez de 174 mil ações negociadas até ao momento, que compara com os mais de 1,1 milhões de títulos que têm trocado de mãos, nos últimos seis meses, de forma diária. Este ano as ações da empresa acumulam um ganho de quase 4%.