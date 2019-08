JPMorgan diz que está "quase" na hora de voltar a comprar ações

Após a onda vendedora de agosto, está a chegar a hora de comprar ações, escreveram os estrategas liderados por Mislav Matejka numa nota desta terça-feira.



A equipa do JPMorgan aposta que as ações vão subir, começando com uma tendência de alta em setembro. Os índices de referência, como o S&P 500, o Stoxx Europe 600 e o MSCI Ásia-Pacífico, caminham para fechar agosto com a maior queda mensal desde maio.





"Embora tenhamos defendido uma consolidação em agosto, ainda esperamos que o declínio não se estenda por mais tempo do que o de maio, e ainda acreditamos que o mercado vai avançar até o fim do ano", escreveram os estrategas do JPMorgan.





A escalada da guerra comercial entre EUA e China este mês alimentou a preocupação de investidores com as perspectivas para a economia global, afetando ações em todo o mundo. Os principais gestores de recursos, como Legal & General e Manulife Investment Management, realizaram lucros com os seus ativos de risco e agora entraram em modo cautela.





O JPMorgan vê uma série de catalisadores positivos que podem provocar a recuperação do mercado acionista, como o reinício do programa de flexibilização quantitativa do Banco Central Europeu, o potencial para um segundo e maior corte da taxa de juros pela Reserva Federal, juntamente com sinais de que a atividade económica pode ter atingido o fundo do poço e melhoria dos indicadores técnicos.





A perspectiva otimista do JPMorgan choca com a do UBS Global Wealth Management, que voltou a ter posição "underweight" para as ações pela primeira vez desde a crise da Zona Euro. A gestora de ativos suíça reduziu a sua posição em ativos de retorno variável em relação aos títulos de dívida para diminuir a sua exposição à guerra comercial e às incertezas políticas, escreveu Mark Haefele, diretor global de investimentos, numa nota de 25 de agosto.



