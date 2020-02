JPMorgan e Goldman Sachs investem em nova bolsa nos EUA

Os bancos de Wall Street e a empresa de trading Jane Street Capital são os mais recentes investidores da Members Exchange. Juntam-se assim a nove outros pesos pesados do setor financeiro que apoiam a nova bolsa de ações dos EUA, cuja estreia está agendada para 24 de julho, aguardando aprovação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.





"Ter este grupo de investidores connosco, a dar-nos orientação e a apoiar-nos, é muito importante e acho que nos dá grandes hipóteses de sucesso", disse o CEO da MEMX, Jonathan Kellner, em entrevista. "Esta captação de recursos não se prende com a necessidade de dinheiro para o lançamento das ações nos EUA – tem mais a ver com a necessidade de envolver mais investidores estratégicos".





Os apoiantes originais do MEMX - que incluem a Citadel Securities, a Virtu Financial Inc., o Bank of America e o Morgan Stanley – iniciaram o projeto devido à frustração com as taxas cobradas pelas bolsas de valores existentes. Embora os seus investidores sejam frequentemente concorrentes ferozes noutras frentes, juntaram-se num esforço para baixar os custos, principalmente os dados de mercado, e aumentar a transparência.





As novas empresas terão lugar no conselho de administração e os mesmos direitos de voto que os seus investidores originais, disse Kellner, que foi CEO da corretora Instinet do Nomura Holdings Inc. de 2014 a 2018.





A MEMX, com sede em Jersey City, Nova Jersey, aumentou a sua equipa para mais de 30 pessoas no ano passado, tendo contratado o diretor de operações Thomas Fay e o diretor de tecnologia Dominick Paniscotti, que vieram da Nasdaq. Também contratou Louise Curbishley como diretora financeira e Lindsay Gilliam como diretora de recursos humanos.





"Vemos a MEMX como outra forma de expressar as nossas opiniões no diálogo da estrutura do mercado de ações dos EUA", disse Amy Hong, chefe global de estratégia de estrutura de mercado para a divisão de valores mobiliários do Goldman Sachs. "Estamos empolgados em apoiar a inovação nos mercados de ações por meio da MEMX."





Na quinta-feira, o Morgan Stanley fechou um acordo para comprar um dos financiadores originais da MEMX, a corretora E*Trade Financial, por 13 mil milhões de dólares. A Charles Schwab e a TD Ameritrade, rivais da E*Trade em processo de fusão, também são membros da bolsa.





