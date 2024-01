Lisboa abre ligeiramente em alta. Semapa soma mais de 1%

O principal índice nacional começou esta segunda-feira a negociar em alta, embora com ganhos ligeiros, à semelhança das congéneres europeias.avança 0,15% para 6.547,56 pontos. Entre as 16 cotadas,, ao passo que as restantes três recuam e aestá inalterada.A registar os maiores ganhos está a, que ganha 1,34% para 13,6 euros. Ainda no setor da pasta e papel, asoma 0,72% nos 3,634 euros, ao passo que arecua 0,09% para 4,490 euros.Ainda no pódio está a, que ganha 0,57% para 21,1 euros, depois de na sexta-feira, registando a. As ações da retalhista foram pressionadas pelos dados das vendas preliminares de 2023 , divulgadas na quinta-feira após o fecho do mercado.Entre os pesos pesados, asobe 0,5% para 14,935 euros, estandoe de umaque atualiza o preço-alvo de 14,5 euros para 16,4 euros.Por sua vez, asoma 0,47% para 17,09 euros. Esta segunda-feira,da empresa de 16 para 18,5 euros e ode 18,6 euros para 20,85 euros.Em sentido oposto,de 24 para 23,5 euros, ao passo que ode 22 para 20,5 euros.Em sentido oposto à tendência, operde 0,81% para 0,3045 euros e arecua 0,26% para 4,521 euros. A elétrica viu ode 4,3 euros para 4,9 euros.