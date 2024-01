Lisboa acompanha maré vermelha europeia. Jerónimo e grupo EDP pressionam

A bolsa portuguesa encerrou negativa, acompanhando as quedas observadas nas principais praças europeias. A intensificação das tensões no Médio Oriente e os receios de que o conflito se alastre levou os investidores a optarem por ativos refúgio em detrimento das ações.O PSI caiu 0,67%, para os 6.410,86 pontos, com seis cotadas em alta, nove em queda e uma - o BCP - a terminar o dia inalterado.A pressionar o índice nacional estiveram os pesos pesados Jerónimo Martins e grupo EDP. A dona do Pingo Doce tombou 4,16%, para os 22,14 euros, num dia em que o setor retalhista na Europa foi bastante castigado. Já a EDP Renováveis vaiu 1,75%, para 17,67 euros, enquanto a casa-mãe cedeu 1,34%, fechando a valer 4,433 euros.Ainda no retalho, a Sonae desvalorizou 0,60%, para os 0,9105 euros, num dia em que foi noticiado que pretende encerrar a rede de supermercados Go Natural até final do mês.A limitar os estragos na praça lisboeta esteve a Mota-Engil, que avançou 2,55%, até aos 4,23 euros, aproximando-se dos máximos de quase seis anos. A dar força ao PSI esteve também a Galp, que ganhou 1,1%, para 13,775 euros, aproveitando a forte subida nos preços do crude.Quanto ao BCP, outra das cotadas com maior peso no índice, encerrou inalterado nos 0,2836 euros. O banco liderado por Miguel Maya escapou, assim, ao desempenho negativo do setor da banca na Europa.Nota ainda, fora do principal índice, para a Martifer. A construtora ganhou 13,57%, encerrando nos 2,05 euros, máximo desde maio de 2010.