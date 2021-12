Lisboa acompanha otimismo na Europa, com BCP e Galp a animarem PSI-20

A bolsa lisboeta encerrou a primeira sessão da semana em alta, com o PSI-20 a ser contagiado pelo otimismo vivido pelas principais praças acionistas naquela que é a última semana de negociação do ano. A animar a negociação estiveram os ganhos do BCP, que subiu mais de 1,5%, e da Galp, numa sessão em que a Sonae foi a estrela da sessão.

O índice PSI-20 fechou a subir 0,43% para 5.534,9 pontos, com 14 ações em alta e cinco a desvalorizar. Na Europa a sessão foi igualmente de ganhos, num dia marcado por novos recordes em Wall Street, com as bolsas a serem animadas pelo efeito do Pai Natal, que costuma suportar o sentimento nos mercados acionistas por esta altura do ano, apesar da liquidez reduzida.



A suportar os ganhos do PSI-20 esteve a valorização do BCP. O banco liderado por Miguel Maya avançou 1,67% para 14 cêntimos por ação.



Também a animar esteve a Galp Energia. A petrolífera portuguesa ganhou 0,94% para 8,60 euros.



A liderar os ganhos em Lisboa esteve contudo a Sonae. A empresa do universo Sonae ganhou 2,68% para 99,6 cêntimos por ação, a reagir a uma melhoria de avaliação por parte do JB Capital Markets. O banco subiu o target para 1,40 euros, depois de a empresa ter comunicado a alienação da MDS, o braço segurador do grupo Sonae aos britânicos do The Ardonaugh Group. Apesar de não terem mexido na avaliação, os analistas do CaixaBank/BPI também aplaudiram o negócio e realçam que podem melhorar o "target" no futuro.



O banco de investimento espanhol subiu a sua avaliação de 1,37 para 1,40 euros, mantendo a recomendação de "comprar", depois da Sonae e da brasileira IPLF Holding, que controlam conjuntamente a MDS, terem fechado um acordo para a venda de 100% deste grupo de consultoria de riscos e seguros ao The Ardonaugh Group, o maior grupo de corretagem independente do Reino Unido, anunciaram, em comunicado enviado às redações, na passada quinta-feira.



A travar maiores ganhos da bolsa esteve a Jerónimo Martins. A retalhista portuguesa desceu 1,48% para 19,96 euros.



No Grupo EDP, a elétrica cedeu 0,33% para 4,783 euros, enquanto a EDP Renováveis caiu 0,46% para 21,74 euros.