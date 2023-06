Lisboa acompanha tom vermelho da Europa à espera BCE. Nos lidera perdas

A bolsa de Lisboa começou o dia no vermelho, em linha com as principais praças europeias numa altura marcada pelo compasso de espera até à decisão do BCE que será proferida esta quinta-feira, depois da reunião de política monetária, em Frankfurt.





O PSI cai 0,28% para 5.988,53 pontos. Entre as 16 cotadas que compõem o principal índice nacional, 11 começaram o dia no vermelho , três no verde e duas permanecem inalteradas.





A Nos comanda a tabela das perdas, ao cair 0,99% para 4,41 euros. Porém, entre os pesos pesados do PSI, é a EDP Renováveis a que mais pressiona o índice a desvalorizar 0,54% para 19,32 euros.No restante setor energético, o sentimento é também negativo. A Galp recua 0,37% para 10,70 euros, em contramão com o petróleo que sobe tanto em Londres como em Nova Iorque, a EDP derrapa 0,11% para 4,61 euros, Greenvolt cede 0,08% para 6,61 euros e REN está inaletrada em 2,53 euros.No retalho, a Jerónimo Martins também permanece inalterada em 24,74 euros, enquanto a Sonae sobe 0,22% para 0,924 euros.Por fim, entre as papeleiras, Altri cai 0,71% para 4,17 euros, Navigator recua 0,25% para 3,23 euros e Semapa cede 0,74% para 13,4 euros.(Notícia atualizada às 8:37 horas).