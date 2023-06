Europa veste-se de vermelho para esperar Lagarde. Juros agravam-se na Zona Euro

há 59 min. 09h03

Ouro regista mais longa sequência de perdas desde fevereiro

O ouro cai pelo quinto dia, a mais longa sequência de perdas desde fevereiro, com os investidores a digerirem as decisões de política monetária da Fed e do Banco Popular da China e à espera das conclusões da reunião do BCE desta quinta-feira.





O metal amarelo desvaloriza 0,46% para 1.933,61 dólares por onça, estando prestes de alcançar mínimos de um mês.





O presidente da Fed, Jerome Powell, apontou para mais aumentos da taxa dos fundos federais, apesar da pausa no ciclo de subida dos juros diretores anunciada esta quarta-feira pelo banco central.





Os investidores apontam agora para que o BCE aumente as taxas de juro em mais 25 pontos base, estando ainda à espera de sinais sobre uma possível pausa neste caminho.