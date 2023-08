Lisboa acorda no verde impulsionada por BCP e EDP

A bolsa de Lisboa arrancou o dia no verde, com o PSI a subir 0,16% para 6.069,53 pontos. Das 16 cotadas que compõem o PSI, oito registam ganhos, cinco perdas e três estão inalteradas.A Semapa é a cotada que mais valoriza, com uma subida de 0,61% para 13,10 euros, mas o BCP e a EDP, dois dos cinco pesos pesados, são as empresas que mais impulsionam o índice.O banco liderado por Miguel Maya soma 0,58% para 0,2436 euros, numa altura em que o setor da banca recupera do tombo provocado por um imposto surpresa em Itália. Já a EDP avança 0,55% para 4,186 euros.Do lado dos ganhos abriram ainda outros dois pesos pesados: a Jerónimo Martins e a EDP Renováveis. A dona do Pingo Doce valoriza 0,17% para 24,26 euros, enquanto o braço energético da EDP cresce 0,06% para 17,17 euros.A comandar as perdas estão os CTT, com uma queda de 0,87% para 3,43 euros, seguidos pela Greenvolt, que cai 0,71% para 6,28 euros.Também a Galp abriu a sessão com perdas, estando a recuar 0,20% para 12,355 euros.A Ibersol, a Mota-Engil e a Altri abriram inalteradas, com as ações a valerem 6,88 euros, 2,41 euros e 4,206 euros, respetivamente.Notícia atualizada às 08h22