Lisboa avança pela sexta sessão. Mota brilha e JM renova recordes

A bolsa portuguesa fechou no verde a primeira sessão de uma semana em que serão conhecidas as contas trimestrais de quase metade das cotadas do PSI e em que os investidores ajustam posições em antecipação dos resultados.O PSI avançou 0,17%, para os 6.190,24 pontos, máximo de fecho de três meses. Das 16 cotadas do índice, oito terminaram o dia no verde, sete em queda e o BCP fechou inalterado.A Mota-Engil destacou-se ao ganhar 2,74%, para os 2,44 euros, máximo de fecho desde setembro de 2018. A construtora continua a ser vista com otimismo pelos investidores e tem vindo a acumular ganhos.A segunda maior subida do dia pertenceu à Galp, que subiu 1,01%, até aos 11,5 euros, máximo de cinco meses. A petrolífera aproveitou o aumento dos preços do petróleo nos mercados internacionais.Entre os pesos pesados, a EDP Renováveis ganhou 0,71%, para 17,75 euros, enquanto a Jerónimo Martins avançou 0,45%, para 26,86 euros, novo máximo histórico de fecho.Já a EDP deslizou 0,26%, terminando o dia a valer 4,276 euros.A limitar o desempenho do índice a Sonae caiu 1,18%, para 1,006 euros, corrigindo parcialmente da forte subida de quase 6% na sessão anterior.Em queda fechou também a Navigator, que recuou 1,09%, para 3,096 euros, após na sexta-feira ter reportado os resultados semestrais.