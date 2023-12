Lisboa cai mais de 1%. Apenas duas cotadas resistem

O índice de referência nacional encerrou no vermelho, depois de ter também terminado a sessão de segunda-feira em baixa. O PSI acompanhou o sentimento negativo das principais praças europeias, num dia em que os investidores estiveram a avaliar os números da inflação nos Estados Unidos referentes a novembro para 6.427,78 pontos, com 13 cotadas em baixa, apenas duas em alta e uma inalterada, aA registar as maiores quedas estiveram oe a. O único banco cotado em Lisboa caiu 2,64% para 0,3027 euros, ainda acima dos 30 cêntimos por ação, acompanhando a queda no setor na Europa, de 0,54%.Já a Renováveis perdeu 2,12% para 16,375 euros, tendo sido uma das que mais desvalorizou entre as "utilities" europeias (-0,3%). Esta segunda-feira a empresa foi a que mais caiu ao desvalorizar 3,99%.Entre os restantes pesos pesados, aregistou um decréscimo de 1,12% para 13,21 euros, penalizada por uma queda nos preços do petróleo, superior a 3% , ao passo que adesceu 0,84% para 23,48 euros, depois de ontem ter encerrado em máximos de 30 de agosto. Por sua vez, arecuou 0,79% para 4,416 euros.A cair mais de 1% estiveram ainda a(-1,7%), a(-1,68%) e a(-1,34%).Do lado dos ganhos resistiram osao somarem 0,86% para 3,535 euros e aao avançar 0,15% para 13,36 euros.