Lisboa cai mais de 1% com BCP e energéticas a pesarem

O PSI recuou 1,15% na derradeira sessão da semana, fechando nos 6.167,77 pontos, num dia em que as principais praças europeias, pelo contrário, registam ganhos. O índice nacional foi pressionado pelo setor energético e pelo BCP.Das 15 cotadas do PSI, apenas quatro fecharam em alta, enquanto 10 terminaram o dia em queda e a Semapa encerrou inalterada.O BCP liderou as quedas, ao perder 3,89%, para os 0,1506 euros. O banco liderado por Miguel Maya contrariou os ganhos da banca na Europa tendo sido castigado pelo corte da recomendação por parte do Santander As maiores perdas do dia foram, aliás, protagonizadas por pesos pesados: a Galp recuou 2,25%, a EDP Renováveis caiu 1,92% e a EDP cedeu 1,9%. O setor energético poderá ter sido penalizado pelas declarações do primeiro-ministro, António Costa, admitindo a possibilidade de um imposto sobre os lucros extraordinários no setor.Também a cotada com maior peso no índice, a Jerónimo Martins, deslizou 0,36%.Pela positiva, a Greenvolt avançou 1,88%, para os 9,74 euros, o valor de fecho mais elevado de sempre. Durante o dia, as ações da empresa liderada por Manso Neto tocou o máximo absoluto de 9,82 euros.Em terreno positivo fecharam ainda as papeleiras Altri e Navigator, com ganhos de 0,89% e 0,73%, respetivamente.A Sonae, com uma valorização de apenas 0,1%, encerrou o quarteto de subidas do dia.