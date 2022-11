Lisboa começa sessão vestida de verde com Galp no leme dos ganhos

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão em terreno positivo. O principal índice nacional, PSI, valoriza 0,34% para 5.890,82 pontos. Entre as 15 cotadas que compõe o índice, a maioria (10) começou o dia no verde, três em terreno negativo e duas permanecem inalteradas.

A Galp é a cotada que comanda os ganhos, ao somar 1,36% para 11,56 euros por ação, em contra-mão com as cotações do petróleo, que desvalorizam tanto em Nova Iorque como no mercado londrino.





Já do lado das perdas, é também uma cotada do setor energético que figura como cabeça de cartaz, mais concretamente a Greenvolt, que desliza 0,37% para 8,15 euros.

Ainda no setor energético, REN ganha 0,39% para 2,59 euros e EDP cresce 0,16% para 4,49 euros, um dia depois de anunciar um aumento nos preços da luz a partir do próximo ano, enquanto o braço das renováveis negoceia na linha d’água (0,04%) para 22,71 euros.

No retalho, o sentimento é positivo: a Jerónimo Martins sobe 0,48% para 21,12 euros, ocupando o segundo lugar do lado dos ganhos, enquanto a Sonae acumula 0,36% para 0,98 euros.

Entre as papeleiras, a Altri valoriza 0,35% para 5,58 euros, horas antes da empresa liderada por José Soares da Pina dar conta dos resultados do terceiro trimestre, dando assim o apito final para a época de resultados do PSI. Por sua vez, Navigator cresce 0,47% para 3,84 euros e Semapa soma 0,42% para 14,30 euros.



