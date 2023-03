Lisboa no verde e em máximos de setembro. EDP Renováveis pula mais de 3%

Leia Também Lisboa fecha em alta com EDPR a viver melhor dia em quatro meses

O principal índice nacional abriu o derradeiro dia de negociação da semana com ganhos, à semelhança do que aconteceu esta quinta-feira, após ter registado uma forte queda na quarta-feira.A bolsa nacional está assim alinhada com as principais praças europeias, que estão a ser influenciadas pela possibilidade de uma paragem na subida das taxas de juro nos Estados Unidos já no verão, como advogou o presidente da Fed de Altanta, Raphael Bostic.Por cá, o PSI ganha 0,68%, escalando para máximos de 12 de setembro. Das 15 cotadas do índice 11 negoceiam no verde, duas no vermelho e duas inalteradas, a Mota-Engil e a REN.A registar a maior subida está a EDP Renováveis que sobe 3,34%, seguindo a tendência de ontem em que valorizou mais de 5%,com os investidores a sinalizarem como positivos os recentes anúncios feitos pela cotada.Ainda nos maiores ganhos estão a EDP que pula 2,87% e a Greenvolt que soma 0,85%.Em atualização