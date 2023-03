Lisboa fecha em alta com EDPR a viver melhor dia em quatro meses

Depois da forte queda de ontem, a bolsa portuguesa encerrou em alta esta quinta-feira, acompanhando o sentimento positivo vivido na generalidade das principais praças portuguesas.O PSI avançou 0,75%, para os 6.014,72 pontos, com 10 das 15 cotadas no verde, enquanto quatro fecharam em queda e a Semapa terminou o dia inalterada.A "estrela" do dia foi a EDP Renováveis, que escalou 5,33%, para 20,37 euros. O braço "verde" da EDP beneficiou de uma revisão em alta da recomendação por parte da JB Capital Markets.A impulsionar o PSI esteve também a Galp, que ganhou 3,36%, até aos 11,39 euros.Com ganhos robustos fecharam também a Mota-Engil, que subiu 2%, para 1,632 euros, depois de ontem ter sofrido um tombo de 13,98%, e as papeleiras Navigator e Altri, com valorizações de 1,38% e de 0,99%, respetivamente.Nas retalhistas o dia foi também positivo para Jerónimo Martins e Sonae. A dona do Pingo Doce, a cotada com maior peso no índice, ganhou 1,24%, para 19,65 euros, e a dona do Continente avançou 0,49%, até aos 1,027 euros.A travar o PSI estiveram os pesos pesados BCP e EDP. O banco liderado por Miguel Maya cedeu 2,68%, para 0,2178 euros, enquanto a elétrica caiu 1,57% no dia em que anunciou uma OPA sobre a EDP Brasil e um aumento de capital de mil milhões de euros para financiar a operação.