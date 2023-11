Lisboa perde com retalho e energia no vermelho

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta terça-feira em terreno negativo, com o índice de referência, o PSI, a recuar 0,16% para 6356,53 pontos.Das 16 principais empresas, 10 registavam perdas, quatro ganhavam e duas mantinham-se inalteradas.A maior queda verificava-se na Jerónimo Martins, um recuo de 0,72% para 21,94 euros, seguida da Sonae, que caía 0,32% para 0,942 euros - as retalhistas portuguesas estavam, assim, em contraciclo com o setor na Europa.Também as energéticas acordaram a desvalorizar, com as renováveis à cabeça: EDPR e Greenvolt - que esta terça-feira apresenta contas - perdiam ambas 0,22%. A REN recuava 0,20%, a EDP descia 0,19% e a Galp baixava 0,11%.Ainda a perder no início da negociação estavam os CTT (-0,32%), a Altri (-0,25%) e a Navigator (-021%).Nos e Ibersol mantinham-se inalteradas.A contrariar a tendência negativa estava a Mota-Engil, que valorizava 1,19% para 3,41 euros, seguida da Semapa (-0,74%), do BCP (-0,13%) e da Corticeira Amorim (-0,11%).