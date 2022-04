Mar vermelho em Lisboa leva PSI a cair perto de 1%

A praça lisboeta arrancou a sessão a desvalorizar, em linha com o comportamento registado pelas principais praças europeias, numa sessão em que nenhuma das cotadas do índice de referência nacional segue a valorizar.

O índice PSI desce 0,81% para 6.007,02 pontos, com todas as cotadas no vermelho, à exceção da Corticeira Amorim que segue estável. Entre as praças do Velho Continente, o vermelho também domina a negociação, com os investidores a prepararem-se para subidas de juros dos dois lados do Atlântico.

Depois de quatro membros do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE) terem apontado julho como um mês possível para subir juros na região pela primeira vez em mais de uma década, já ao final do dia, o presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, adiantou que uma subida da taxa diretora de 50 pontos base é uma possibilidade.

A Jerónimo Martins e a petrolífera Galp estão entre as cotadas que mais pressionam o índice, com descidas em torno de 1,5%.





As ações da Galp seguem a recuar 1,5% para 11,475 euros, num dia em que as cotações do petróleo seguem a desvalorizar mais de 1% nos mercados internacionais.

Já a Jerónimo Martins desce 1,24% para 19,97 euros, penalizada por uma nota de investimento negativa por parte do Exane BNP Paribas, que cortou a recomendação para as ações de "neutral" para "underperform".

Uma nota negativa ainda para o BCP, que perde 0,88% para 0,1695 euros.

As papeleiras também se encontram entre as emrpesas que mais descem. A Semapa, que ontem chegou a disparar mais de 10% para máximos de dezembro de 2019, cai 1,65% para 13,08 euros, enquanto a Altri está a recuar 1,53% para 6,45 euros.



Notícia atualizada