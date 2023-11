Maratona ainda não terminou. "Rally" de novembro regressa a Wall Street

Wall Street terminou a sessão em terreno positivo, retomando o "rally" de novembro, num dia em que os investidores estiveram a digerir um conjunto de declarações de vários membros da Reserva Federal norte-americana.O industrial Dow Jones subiu 0,24% para 35.416,98 pontos enquanto o Standard & Poor's 500 avançou 0,1% para 4.554,89 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite somou 0,29% para 14.281,76 pontos.O membro do conselho de governadores da Fed, Cristopher Weller, disse esta terça-feira que está "cada vez mais confiante" que o atual nível das taxas de juro diretoras é suficientemente restritivo e até lançou a possibilidade de um corte nos juros diretores nos próximos meses, caso a inflação continue a aproximar-se da meta de 2%.Já o presidente da Fed de Chicago, Austan Goolsby, elogiou o progresso na descida da inflação a uma velocidade semelhante aos anos 1950.Em sentido oposto, a governadora Michelle Bowman indicou que uma próxima subida das taxas de juro diretoras possam ser necessárias para controlar a inflação.Entretanto na quinta-feira são conhecidos os números do índice de despesas no consumidor – tido pelos especialistas como o indicador favorito da inflação da Fed - assim como os pedidos de subsídios de desemprego na semana passada, o que poderá dar pistas aos investidores sobre o futuro dos juros diretores nos EUA."Todos os corredores de maratonas têm de fazer pausas, respirar e beber água. Isso não significa que a corrida tenha terminado", disse à Reuters Oliver Pursche, analista da Wealthspire Advisors, referindo-se ao "rally" de novembro nas bolsas norte-americanas."Tem sido um novembro muito forte e os investidores têm todas as razões para estarem otimistas", concluiu.