Maré vermelha regressa à Europa. PSI-20 cai quase 2%

A manhã desta segunda-feira está a ser marcada por um regresso do sentimento negativo aos mercados europeus, do qual a bolsa nacional não é exceção. O principal índice português, o PSI-20, abriu a cair 1,90% para 5.332,54 pontos, com a EDP Renováveis a liderar as perdas e 14 cotadas a caírem mais de 1%.Das 19 cotadas, todas estão a negociar no "vermelho", à exceção de três que se mantém inalteradas (Ibersol, Novabase e Ramada Investimentos). A EDP Renováveis é a cotada que mais cai, com um tombo de 3,52% para 20,78 euros por ação, seguida de perto pela Altri, que também está a cair mais de 3%.Entre os pesos-pesados que estão a fazer mais mossa no PSI-20, destaca-se o BCP, que está também a perder 2,77%, e a EDP, que desvaloriza 1,73%. Já a Galp Energia está a recuar 2,73%, para 8,17 euros por ação, numa altura em que também o petróleo está a cair devido aos receios de que as novas restrições ameacem a procura.No setor do retalho, também a Sonae está em queda, com uma descida de 1,64%, e a Jerónimo Martins está a cair 1,07%.Na Europa, as principais praças estão também tingidas de "vermelho". Depois de a última semana ter sido marcada por decisões de alguns dos mais importantes bancos centrais, os novos dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), de que a ómicron duplica entre 1,5 a 3 dias quando há transmissão comunitária, estão a alarmar os mercados.Vários países europeus estão a endurecer as restrições, como é o caso dos Países Baixos, que entraram num novo confinamento este domingo. No Reino Unido e também em Portugal, não está descartada a possibilidade de virem a ser impostas restrições mais rígidas, que podem afetar a retoma económica global.