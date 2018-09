Marshall Wace reduz aposta na queda das acções do BCP

O Marshall Wace vendeu uma posição a descoberto no BCP. Ou seja, está a diminuir a sua aposta na queda das acções do banco liderada por Miguel Maya.

O fundo Marshall Wace vendeu 104,3 milhões de acções a descoberto do BCP, de acordo com a Bloomberg. Esta redução de posição curta significa que o fundo está a diminuir a sua aposta na queda das acções do banco.

Actualmente, a posição a descoberto do capital da instituição liderada por Miguel Maya encontra-se nos 3,18%, com pelo menos quatro investidores a terem posições curtas no capital do BCP.