Marshall volta a reduzir aposta na queda das acções dos CTT

A Marshall Wace reduziu a sua posição curta nos CTT para 2,21 milhões de acções, ou seja, 1,47% do capital do banco, de acordo com a Bloomberg. É a segunda vez, no espaço de uma semana, que este "hedge fund" reduziu a aposta na queda das acções da empresa liderada por Francisco Lacerda.

Esta tem sido a tendência dos últimos dias, com a posição a descoberto do capital dos correios a baixar para 8,61% do capital, quando há cerca de duas semanas era superior a 10%.